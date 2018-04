Malvinas: “Hay cuerpos que no van a encontrarse”

A 36 años del inicio de la guerra, Julio Más, ex combatiente, pidió no engañar a familiares de caídos en las islas aunque celebró la identificación de los 90 cuerpos y advirtió: “En Malvinas no hay NN”. “Vamos a poner bien alta la causa Malvinas”, se emocionó

02 de Abril de 2018 Por: Rosario3