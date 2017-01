La Agrupación Hijos repudió decisión presidencial de trasladar el Día de la Memoria

Y agregaron: “Pero gracias al trabajo de las Madres, las Abuelas, las organizaciones de derechos humanos y todos aquellos que han hecho propias las banderas de los 30 mil desaparecidos –y sobre todo a los movimientos sindicales, sociales, culturales y políticos, que día a día van acrecentando la resistencia a este modelo neoliberal criminal–, no tenemos dudas que la respuesta a este nuevo atentado contra la memoria se verá el próximo 24 de marzo con el pueblo y sus organizaciones en todas las plazas del país, en enormes movilizaciones unitarias contra las políticas de ajuste, despidos, flexibilización laboral, importaciones indiscriminadas, endeudamiento, entrega, persecución política, violencia institucional y olvido”.

“Éste es un gobierno que necesita del silencio y el olvido. Por eso no nos extraña el desprecio con que toman una fecha como el 24 de marzo u otras históricas como el 20 de junio. Aunque al contrario de lo que espera, la respuesta a estas políticas se va a demostrar en una desbordante movilización en repudio al golpe y al propio gobierno, porque ya ha quedado claro para todos que éste es un continuador del proyecto económico de la dictadura, aunque por otros medios”, sostienen en el texto.

