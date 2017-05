La Justicia de San Juan declaró inconstitucional el 2x1 en casos de lesa humanidad

Sin embargo el fiscal entendió que la aplicación de ese beneficio viola la Constitución porque vulnera el derecho a la verdad y los pactos internacionales que comprometen a la Argentina, y los jueces tribunal oral federal de San Juan le dieron la razón. Dijeron que el fallo de la Corte no aborda el problema de la constitucionalidad y que solo cabe para el caso de Luis Muiña.

