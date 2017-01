La autopsia reveló que Lourdes ingirió alcohol con ansióliticos

El fiscal penal de la causa, Mauro Blanco, confirmó que la joven ingirió ansiolíticos mezclados con alcohol pero todavía no se puedo discernir si lo tomó por su propia cuenta o no. De la investigación que lleva adelante trascendió que la adolescente bebió un cóctel denominado “jarra loca”, en una especie de juego que se llama “yo nunca” que consiste en que alguien afirma que nunca hizo determinada cosa y quienes sí lo hayan hecho deben tomar un trago.

