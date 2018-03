La deuda externa total aumentó el 28,5% el año pasado

La deuda externa total cerró el año pasado en 232.952 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28,5 por ciento respecto a 2016, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por su parte, la balanza de pagos cerró con un déficit en la cuenta corriente de 30.792 millones, una cifra que duplica los guarismos de 2016.

En 2016, la deuda total totalizaba 181.170 millones de dólares y tras el incremento de 51.782 millones de todo 2017 asciende ahora a 232.952 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la balanza de pagos.

En el cuarto trimestre de 2017 la cuenta corriente registró un déficit de US$ 8.738 millones, explicado por los saldos negativos de la balanza de bienes y servicios, de 4.416 millones; de ingresos primarios, de US$ 4.329 millones, y por un superávit de ingresos secundarios de US$ 6 millones.

En el trimestre analizado, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de US$ 8.338 millones, explicado por la adquisición neta de activos, US$ 10.804 millones, y una emisión neta de pasivos, US$ 19.142 millones.

Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se incrementaron en el trimestre US$ 4.537 millones.

Para fines del año pasado, el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual a fines de diciembre de 2017 se estima en US$ 232.952 millones, incrementándose en US$ 15.442 millones con respecto a fines de septiembre de 2017.

El aumento se debió principalmente a las emisiones de deuda del gobierno nacional y del Banco Central.

A fin de diciembre de 2017, el 61% de la deuda corresponde al gobierno nacional; 8% al Banco Central; 3% a las Sociedades captadoras de depósitos, el 1% a Otras sociedades financieras y el 27% a Otros sectores.

El 88% de la composición de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. La mayor proporción, 68%, se encuentra nominada en dólares, 13 % en Euro, 12% en pesos, y 7% en Otras.