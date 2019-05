La escuela Juan Arzeno festeja su centenario

La escuela Nº 83 Juan Arzeno cumplirá este martes 100 años. Se realizará un acto protocolar a las 9.30 frente a la institución, ubicada en Ovidio Lagos 1064, que contempla el corte de tránsito vehicular. Está prevista la actuación de alumnos, quienes cantarán una canción de Adrián Abonizio, padre de un ex estudiante.

La historia

La escuela nació hace 100 años, inicios del siglo XX, en una ciudad que crecía por la llegada de inmigrantes, gracias a las gestiones de Juan Arzeno, que fue intendente de la ciudad de Santa Fe, ministro de Instrucción de la provincia y diputado nacional. Como en todos sus cargos se preocupó por la educación, la emblemática institución lleva su nombre.

La institución abrió sus puertas el 7 de mayo de 1919 en una casa en calle Ovidio Lagos casi Rioja. En 1925 se trasladó al edificio actual, situado en Lagos entre San Luis y San Juan.

Actividades por el centenario

Según anunciaron las autoridades escolares, será un año pleno de actividades para festejar los 10 años. El pasado 6 de abril se realizó un reencuentro de ex alumnos, ex docentes, ex cooperadores y todos aquellos que tuvieron algún vínculo con la escuela. Las puertas se abrieron para recibirlos y pareció un día habitual. Los patios, salones y todos sus rincones se llenaron de voces, risas, recuerdos, anécdotas y de muchas emociones. Las fotos circularon de mano en mano y junto a ellas regresaron miles de historias compartidas años atrás. En el acto estuvieron juntas varias generaciones, los que terminaron su escolaridad el año pasado y quienes lo hicieron hace más de 75 años. A todos los unió el mismo sentimiento, el amor por “La Arzeno”.

Este martes se hará desde las 9.30 un acto protocolar frente a la escuela. Se cortará la calle al tránsito vehicular. Está prevista la actuación del alumnado en múltiples aspectos: las tarjetas de invitación, la decoración y muestras de trabajos realizados en las aulas. Adrián Abonizio, papá de un ex alumno, realizó una canción dedicada a la escuela que será cantada por los alumnos y alumnas.

La escuela Juan Arzeno dicta clases a casi 800 alumnos. Además de las clases habituales, ofrece Informática, Inglés y Tenis de mesa. En sus patios, para los recreos, hay metegoles, mesas de ping pong, pizarras magnéticas y un ajedrez gigante. Un lugar elegido por muchos es la biblioteca, donde además de libros pueden encontrar juegos de mesa.

Otras propuestas se realizarán a largo del año, las que se irán difundiendo a través de las redes sociales y medios de comunicación. Los días previos a cada una de ellas son de un movimiento continuo, pero ver la satisfacción, alegría, emoción en todos los que nos acompañan vale el esfuerzo.