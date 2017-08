La estructura del cerebro se modifica con la depresión

El estudio forma parte de una iniciativa de Wellcome Trust llamada ‘Stratifying Resilience and Depression Longitudinally (STRADL)‘, que tiene como objetivo clasificar subtipos de depresión e identificar factores de riesgo.

Los investigadores se sirvieron de una técncia de vanguardia conocida como imágenes de tensor de difusión para mapear la estructura de la materia blanca, hallando que una parte de la misma se había reducido en las personas que presentaban síntomas de depresión. Los mismos cambios no se observaron en personas que no tenían estos síntomas.

