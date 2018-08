La ex esposa de Centeno cree que el chofer “chantajeaba” a Baratta

En medio del escándalo de los cuadernos, que inició una investigación sobre posibles coimas ligadas a la obra pública que generó la detención de 14 personas, habló Hilda Horovitz, la ex esposa de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta que llevaba el registro de las supuestas entregas de dinero durante el gobierno kirchnerista. Según el testimonio de la mujer a la revista Noticias, su ex pareja anotaba todo en las libretas “para chantajear a Baratta”.

"Cuando iba a terminar la gestión, tenía la idea de decir «si Baratta no me lleva con él», o «si Baratta no me pone de chofer en otro lado» o cualquier cosa, entonces él iba a utilizar los cuadernos para mostrarlos, pero los terminé usando yo", dijo Horovitz a la revista Noticias, en un reportaje cuyo adelanto transmitió Animales Sueltos en América.

Horovitz y el chofer fueron pareja durante nueve años y se separaron hace dos. En noviembre del año pasado, la mujer declaró ante el juez Bonadio que había visto a Centeno llevar bolsos con dinero y comprar propiedades. Esta semana lo hizo de nuevo, mientras efectivos de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA entraban en el chalet de dos plantas de Olivos para detener al chofer.

Noticias también le preguntó a Horovitz si su ex marido le había hablado sobre Cristina Kirchner. "Me habló que estuvo cuando iba a Olivos, que la veía en pijama, que la veía a veces desarreglada. Pero de que haya tenido contacto no. Él se hablaba más con Kirchner", respondió.

Este jueves comenzó la búsqueda de los cuadernos en los que el ex chofer de Baratta anotó todas las operaciones, aunque los procedimientos arrojaron resultados negativos.