La gira “antiterrorista” de Trump incluirá una visita al Papa

Precisamente este miércoles, tras recibir a Abás en la Casa Blanca, Trump se mostró optimista sobre las posibilidades de lograr la paz entre israelíes y palestinos porque ve voluntad en ambas partes y se ofreció a ejercer de "mediador", pero no entró en detalles sobre las condiciones que él cree que deben darse para llegar a un acuerdo.

Mientras, otro alto funcionario señaló que Trump quiere demostrar con este viaje que su doctrina de poner siempre a "Estados Unidos primero" es totalmente compatible con un liderazgo global y, además, terminar con la "desvinculación" de los problemas mundiales mostrada por el Gobierno del ex presidente Barack Obama.

En esa misma línea, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, ya dijo el miércoles que, cuando sea necesario, el Gobierno de Trump separará sus políticas internacionales de la defensa de valores como el respeto a los derechos humanos y no condicionará sus relaciones a la exigencia de que se observen esas libertades.

"Nuestra tarea no es dictar a otros cómo vivir, sino construir una coalición de amigos y socios que comparten la meta de combatir el terrorismo y llevar seguridad, oportunidad y estabilidad a un Oriente Medio devastado por la guerra", argumentó Trump.

