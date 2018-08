La ministra del video “es víctima de una situación de escándalo”

El gobernador de San Luis defendió a la funcionaria que se grabó tras fumar marihuana y la mantuvo en un cargo administrativo. "No cometió ningún delito ni acto reprochable", señaló. Dejó un consejo: “Chicos, cuiden el verdadero tesoro de la intimidad”, manifestó.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá defendió a la ministra que se filmó tras fumar marihuana y explicó por qué le aceptó la renuncia a la funcionaria, que seguirá formando parte de la administración. Emocionado, dejó un consejo para los más jóvenes.

De acuerdo a lo que publicó Infobae.com, Rodríguez Saá, respaldó a la ministra de Educación provincial, Natalia Spinuzza, quien presentó su renuncia luego de que se viralizara un video en el que se la ve tras haber fumado marihuana. Fue durante la ceremonia en la que le tomó juramento a su reemplazante, Paulina Calderón.

Para el mandatario la ahora ex funcionaria "cometió un acto juvenil". Dijo que aceptó su dimisión por el "escándalo" que se provocó por las imágenes, pero consideró que la mujer "no cometió ningún delito ni acto reprochable". En ese sentido, anunció que Spinuzza seguirá formando parte de la administración provincial. "La voy a preservar porque estará en un lugar donde este tema no sea motivo para que en una escuela alguien tenga una actitud crítica. Seguirá participando", contó.

"María Natalia Spinuzza estaba de luna de miel —comenzó Rodríguez Saá—. Cometió un acto juvenil de hacer una imagen con su teléfono y la transmitió a cuatro personas. Yo miro la imagen y en realidad no dice nada reprochable de su vida íntima, ni nada. Sí la imagen puede ser manipulada y la verdad que no es una imagen, llamemos, simpática en su vida íntima, con todos los derechos del mundo, en un momento de gran felicidad, en una ciudad donde todo lo que pudo haber dicho o hecho está absolutamente permitido y pertenece al plano íntimo".

El gobernador subrayó que Spinuzza "lo transmite a cuatro personas de su fuero íntimo y días después lo quita, sale de esa comunicación de cuatro o cinco personas que lo tenían".

Luego apuntó que el video llegó a la prensa de San Luis "con intereses seguramente políticos, pero con una acción absolutamente despreciable, porque no está admitido ni permitido, ni es ético poner en la consideración pública, sin autorización, algo del fuero íntimo, personal".

"Esto lo levantan canales de televisión y toma estado público. Esta canallada convierte a esta situación en una situación de escándalo. ¿Qué es el escándalo? Es introducir una verdad o una mentira, o algo como este caso que no está permitido ni aceptado ni nació de Natalia, y lo pone en la consideración pública. Esto se difunde y se convierte en escándalo", continuó Rodríguez Saá.

"¿Qué tiene el escándalo? —se preguntó—. El escándalo, a partir del incidente, te permite o facilita que se convierta en el tema principal de la habladuría. ¿Y qué se aconseja con el escándalo? Primero, salir del clima de escándalo, porque es un clima perjudicial. No nos deja pensar. Cada vez que vamos a hacer una acción se cambia de tema, no permite que otro tema entre en la agenda. Y en el ámbito de la educación nos genera problemas".

En su discurso, el gobernador explicó que aceptar la dimisión fue "una decisión difícil". "Natalia es joven y pertenece a las generaciones jóvenes que en este gobierno son muy importantes, porque manejan y tienen bajo su condición, bajo su responsabilidad, enormes áreas de gobierno. Y yo desearía no sólo que fueran enormes, sino que fueran todas", abundó.

"Es la apuesta y el deseo de todas las personas del mundo abrirle lugar a la juventud a la que siempre le decimos que son el futuro y en realidad son el presente. Más en esta era científico-tecnológica, donde ellos son nativos y nosotros somos inmigrantes. Tomar una decisión sobre una persona que no ha cometido ningún delito ni acto reprochable. ¡Es víctima, víctima de una situación de escándalo!", insistió.

"Natalia, estoy orgulloso de la gestión que has realizado en Educación. ¡Orgulloso! Tengo que resolver la situación de escándalo. Y es mi obligación gobernar para todos los puntanos. Tenemos que seguir juntos, cumpliendo con el Gobierno y abriendo la agenda", manifestó el gobernador de San Luis y concluyó con un consejo: "Desde mi lugar de padre, tío, abuelo y amigo les digo: 'Chicos, cuiden el verdadero tesoro de la intimidad'".