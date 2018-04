La mujer que denunció al psicólogo tiene miedo: “Conoce a mis hijos”

La mujer que denunció haber sido acosada por un psicólogo del área social de la Municipalidad de Rosario aseguró que tiene “miedo” porque el acusado conoce sus datos y los de sus hijos, incluso a la escuela a la que asisten. “No sé qué reacción pueda tener”, dijo sobre el estado de desprotección que siente por ella y su familia.

Claudia habló en el programa De 12 a 14 (El Tres), de espalda a la cámara, y contó lo ocurrido. Aseguró que se dirigió a la dirección de Violencia Familiar de Desarrollo Social por un problema de violencia familiar. Ella tiene 37 años y es madre de tres hijos varones. Uno de ellos, de 14, fue hostigado por su padre en varias oportunidades.

La mujer ya conocía el lugar –el edificio de Santa Fe 638- porque se dedica a vender viandas en áreas de la Municipalidad. “Creí que era el lugar para solicitar ayuda”, relató. Lo derivaron con un psicólogo de esa repartición, a quien también conocía por su actividad.

“No sé cómo fui derivada este psicólogo. No tengo ninguna explicación (de la Municipalidad)”, dijo y contó el hecho concreto de abuso sexual dentro de una oficina. “En el momento que empecé a reaccionar dentro de la situación fue cuando él me abraza porque yo voy a análisis y cuando me pongo a llorar mi psicólogo me da un pañuelito pero jamás me abraza. Eso me puso incómoda y después vino el abuso”, dijo.

Y detalló: “Se tiró sobre mi y empezó a querer besarme. Yo lo conocía, les vendía viandas, él conocía a mis hijos, porque cuando estaba embarazada me ayudaban”. Después, recordó que el hombre había cerrado la puerta con llave y ella tuvo que agarrarla del escritorio para poder escaparse.

“Tenía una actitud cínica como que no estaba pasando nada. Me dijo que si no cerraba la puerta con llave se abría sola, con una simpleza en la cara como que no había pasado nada. Pero me dijo: «Quedate un rato más y te parto en cuatro»”.

Claudia aseguró que llegó a esa reunión “muy angustiada y cansada por esta situación que está sufriendo mi hijo pero cuando fui a pedir ayuda para mi hijo y para mi, fui abusada”.

La denunciante observó que ni ella ni su familia están “recibiendo ayuda psicológica al día de hoy” por la doble situación de crisis y que incluso tiene “miedo”. “Conoce las escuelas donde van mis hijos, no sé que reacción pueda tener”, señaló y marcó, como contraste, que cuando lo conoció era “amable y agradable”.

Claudia añadió que ella está sin trabajo y que no volvió al edificio. “Tengo miedo de verlo”, reconoció y señaló que “no se puede hacer una orden de restricción hasta que él no esté imputado”. Por todo eso, pidió ayuda para sostener a su familia.

Desplazado no es removido

El abogado de la víctima, Lionel Dvoretz, aseguró que buscarán que la imputación por abuso que concretará el próximo viernes contemple el agravante que se dio “en un consultorio de un psicólogo que daba contención”. “Es una víctima que ahora está doblemente victimizada”, definió.

El letrado aclaró que el acusado -Germán C., de 45 años- fue “corrido y trasladado” de su lugar pero no separado de la función pública. Dijo que pedirán que el Concejo pide informes de la situación formal ya que al sumario del Ejecutivo puede ser parcial: “La Municipalidad es responsable, no no puede ser juez y parte”.

“La secretaria del área en ningún momento nos dijo que esta persona va a ser removida del cargo”, agregó.