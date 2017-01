La ola de calor sigue otra semana y el alerta se elevó a naranja

El pronóstico oficial para el lunes avizora un “cielo parcialmente nublado o nublado”, con probabilidad de neblinas matinales y un termómetro que variará entre 22° y 33°. No se descartan algunas tormentas aisladas para el martes a la tarde, contempla la cartilla del SMN .

Se puede consultar el citado reporte completo en la web de la cartera sanitaria, pero básicamente es importante tener en cuenta los siguientes puntos para no pasar sobresaltos ante las elevadas temperaturas:

La ola de calor intenso que azota a gran parte del país no afloja y habrá que soportarla, al menos, una semana más. Así lo avisa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anuncia temperaturas de hasta 43 grados en la región y que elevó el alerta de amarillo a naranja.

