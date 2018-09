Lanata a Dady: "Es un cómico berreta que tuvo suerte con un trío"

Jorge Lanata salió con los tapones de punta en su programa de Radio Mitre al enterarse de las nuevas declaraciones de Dady Brieva en contra del gobierno de Mauricio Macri. Entre otras cosas, el periodista disparó que "es un miserable" y un "cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío", en referencia al grupo santafesino Midachi.

"Yo le agradezco a Brieva que muestre que es un miserable, porque cuando uno se muestra así, como un miserable, no hay nada más que decir", arrancó Lanata.

"Peor que me mienta y que me diga que quiere que vaya todo bien, cuando él no quiere eso. Se muestra como un pobre tipo", agregó luego.

Luego hizo una crítica al periodismo: "Pero también creo que nosotros lo sobredimensionamos mucho y, en ese sentido, el periodismo está cada vez peor. Estamos todo el tiempo haciendo un periodismo de opiniones de otros. Y a veces son respetables las opiniones, pero a veces no".

"Dady no es Woody Allen. ¡Ni siquiera es Olmedo! Es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío, pero hace un tipo de humor muy berreta. ¿Y por qué, si es eso lo que él nos muestra, tenemos que tomarlo en serio cuando habla de política? No es un tipo prestigioso y no lo fue nunca. Es un tipo muy popular, pero nunca fue prestigioso", siguió Lanata, muy ofuscado.

"Estamos transformando en líderes de opinión a tipos que no existen. ¿Desde dónde hablan y por qué tendrían que ser considerados en cuanto a lo que dicen? ¿Por qué, ante un tema específico, habría que escuchar la barbaridad que dicen? No es que un tipo que de verdad vale la pena, opinó que lo mejor es el odio", completó.

Lanata concluyó: "Nosotros mismos multiplicamos opiniones. Cualquier boludo dice cualquier cosa y tiene todo la misma entidad".