Lanata hizo un fuerte descargo por el informe sobre “el Polaquito”

Después de una semana de fuertes repercusiones por el informe del niño de 11 años apodado “El Polaquito”, cuyo caso fue mostrado por Jorge Lanata en el programa Periodismo Para Todos, este domingo por la noche se vio y escuchó el fuerte descargo del periodista. Criticó duramente al dirigente social Juan Grabois y aprovechó para vincularlo al Papa Francisco. Y aunque no la mencionó, también le contestó a la jueza rosarina que se había manifestado en contra de la exposición del chico.

Jorge Lanata abrió su programa del domingo de PPT (El Tres), con un extenso editorial, en el que habló de “hipocresía” a la hora de tratar el tema del niño de 11 años vinculado en el informe a las drogas y a un supuesto homicidio.

"Me tienen harto los que hacen negocio con los pobres. Los que no quieren ver, también los turistas, los cagones. Los que no quieren ver y me tienen harto los que critican y nunca hacen nada. Nada", sostuvo Lanata.

"¿Habría que prohibir al Polaquito? ¿Lo mejor hubiera sido que el programa del domingo pasado no hubiera salido al aire? El chico hoy está internado en un centro para su desintoxicación. ¿Hubiera sido mejor que nadie supiera que él estaba? Hay un chico escondido en Villa Caraza, tiene 11, 12 o 9. Se droga desde los 8. ¿No habría que haberlo mostrado?", planteó luego.

El periodista cargó en su extenso editorial contra Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lo denunció por la supuesta violación de los derechos del menor.

Por último, y sin mencionarla, Lanata habló del cuestionamiento recibido de parte de la jueza de menores de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, quien manifestó que “sólo contribuye a reforzar una mirada estigmatizante de la niñez pobre” y recomendó la lectura de una guía de buenas prácticas redactada por Unicef.

“Respeto mucho el trabajo de Unicef, pero no creo que sepan mucho de periodismo”, sentenció Lanata.