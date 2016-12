Lanzan paro en estaciones de servicio de toda la provincia

En este marco, remarcó que el próximo jueves no habrá expendio de combustibles ni atención al público en ninguna estación de servicio de Rosario ni de la provincia de Santa Fe en una fecha clave, cuando mucha gente viaja para la celebración del Año Nuevo.

“Nos vienen anunciando despidos y suspensiones argumentando una caída de la actividad y como gremio no lo vamos a permitir”, advirtió Ismael Marcón, secretario general del SOESGPyLA, en defensa de los puestos laborales.

