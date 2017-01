Las camas solares suben riesgo de contraer cáncer de piel

Al comparar las que contrajeron este tipo de cáncer de piel con las que no lo hicieron, se llegó a la conclusión de la fuerte incidencia que tuvo el uso de camas solares en el primer grupo. Concretamente, quienes se sometieron a este bronceado artificial tuvieron una probabilidad 32% mayor de terminar con melanoma.

“Hay una relación directa entre el uso de camas solares y el desarrollo de melanoma, y se fortalece la idea de que los efectos son más nocivos en el caso de personas jóvenes”, dijo Reza Ghiasvand, director de la investigación llevada adelante en la Universidad de Oslo (Noruega), publicada en la revista “American Journal of Epidemiology” y reproducida por ABC .

Para quienes no pueden darse el lujo de ir a tomar sol a una playa pero quieren agarrar un colorcito veraniego rápidamente, la cama solar suele ser una opción tentadora. Sin embargo un reciente estudio demostró que estos aparatos pueden incrementar notoriamente el riesgo de sufrir un cáncer de piel.

