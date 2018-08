“Le prestaría mis zapatos para que escuche el relato de las nenas violadas”

La exposición del senador salteño Rodolfo Urtubey, quien puso en duda que haya violencia en las violaciones que se producen en el seno intrafamiliar, no paran de acumular asombro y repudio. Este jueves, en diálogo con el programa A Diario (Radio 2), salió a responderle María Elena Leuzzi, titular de la Asociación Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi), quien dijo: “Yo le prestaría un rato mis zapatos para que escuche el relato de las nenas violadas por el padre, el padrastro, el abuelo, el abuelastro”.

Leuzzi le contó al periodista Alberto Lotuf que se encontraba “horrorizada” por las declaraciones del senador salteño en el histórico debate por la legalización del aborto. “Tengo la impotencia de no tenerlo enfrente para preguntarle que le contaron sobre este tema”, agregó.

“Ya el acto sexual forzado es violento y cuando se producen en el seno intrafamiliar, generalmente empieza a temprana edad. ¿Qué es lo que no es violento? ¿que no tiene un arma para salir a cazar su presa porque la tiene ahí?”, enfatizó la referente de la asistencia a víctimas de violaciones.

“Este tipo está desquiciado y nosotros le pagamos un sueldo. Toca de oído”, expresó Leuzzi.

“Yo le prestaría un rato mis zapatos para que escuche el relato de las nenas violadas por el padre, el padrastro, el abuelo, el abuelastro. Cuando te cuentan que les dicen «no les cuentes nada a tu mamá porque te mato». ¿Eso no es violencia?”, se preguntó la mujer.

Leuzzi comentó que la exposición de Urtubey “no tiene perdón de Dios, no encuentro en mi triste vocabulario términos que puedan describir lo que es una violación”. Y añadió que “lo dice porque lo siente, no vas a decir u opinar sobre algo que no sentís”.

Luego contextualizó que “hay un patriarcado instalado, el machismo lo tenemos desde el arranque. Esto se sostienen en las provincias”.

“Violaciones tenemos todos los días, que no se informen o que no salgan en la televisión no quiere decir que no se produzcan”, describió. Y precisó que “en la provincia de Buenos Aires tenemos entre 9 y 11 violaciones diarias”.

“El 90 por ciento de las violaciones se dan en el seno intrafamiliar. Hay que denunciar, no queda otra, y después caminar los tribunales para que la denuncia prospere”, concluyó.