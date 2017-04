Liberaron a la joven argentina detenida en Turquía y a su novia

La familia Rico había denunciado el lunes que su hija estaba desaparecida en Turquía. Lo hicieron después de recibir un mensaje de ella en el que alertaba que el padre de Shaza, que no consiente la homosexualidad de su hija, las había amenazado de muerte.

