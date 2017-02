Licencias de taxi, la nueva discusión que se viene en el Concejo

Sin embargo, para Miatello esa no sería la solución. “Acá se hizo una licitación y las reglas de juego eran por diez años”, observó el edil. Con todo, remarcó que lo importante es “que se preserven las fuentes de trabajo y la calidad del servicio”.

“El problema –explicó Miatello, consultado por Rosario3.com – es que si no se resuelve esto rápido son más de mil los trabajadores que quedan en una zona gris”.

En total son 500 las licencias que se vencen este marzo y desde el Palacio de los Leones no informaron al Concejo aún si se abrirá un nuevo llamado a licitación. Son al menos 1.500 fuentes laborales las que están en juego si se cuentan tres choferes que trabajen de lunes a lunes en turnos de 8 horas.

Del año pasado, los concejales tienen pendientes tratar el pedido de endeudamiento que el oficialismo intentó aprobar en las sesiones extraordinarias de diciembre; pero ahora también deberán –y pronto– discutir qué pasará con las 500 licencias de taxis que se vencen en marzo. La presidenta del cuerpo, la edila radical Daniela León, h abía propuesto que las chapas que se vencen no caduquen , sino asimilarlas al régimen de las 3.000 chapas originales que son a perpetuidad. En tanto su par peronista, Osvaldo Miatello, se inclinó por "respetar las reglas de juego" y llamar a concurso público. A mediados de mes, los ediles tienen que volver a sentarse en sus bancas.

