Lichu Zeno será precandidato a concejal: "Tengo vocación de servicio"

Lisandro Zeno, el joven rosarino que fue trasplantado de médula ósea por una leucemia, será candidato a concejal en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. La decisión la tomó el pasado martes. Ocupará el segundo lugar de la lista del Partido Demócrata Progresista (PDP), detrás de Diego Paladini.

En contacto con Rosario3.com, el joven comentó que siempre le interesó "hacer política". "Es la herramienta que tenemos para cambiar la realidad. Más allá de eso, el ofrecimiento fue una casualidad. Paladini conoce a mi papá y le contó la idea. Él le dio mi teléfono, arreglamos un encuentro y así fue como empezó todo", agregó.

Zeno sostuvo que a él lo "empuja la vocación de servicio, ayudar a los demás". "Lo que tuvo me movilizó a participar en campañas de donación de médula, también colaboré en actos solidarios. Tengo conocimiento del deporte y de medicina, carrera que estudié hasta que me pasó lo que me pasó. Quiero aprender", relató.

Lichu recordó que hace poco estuvo en el Concejo Municipal, donde presenció la distinción a la ONG "Botines Solidarios" y remarcó que uno de los oradores fue un chico que manifestó que el deporte lo sacó del ambiente del consumo de drogas y del delito. "Hay que contener a los chicos", subrayó.

Con respecto a la salud, dijo que como estudiantes hizo prácticas en centros de salud de la ciudad y destacó tanto la atención como la disponibilidad de medicamentos para los pacientes.