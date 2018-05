Lifschitz: "No me siento tranquilo, no veo un proyecto de país"

Miguel Lifschitz tiene una mirada diferente de lo sucedido la semana pasada en el país. A diferencia del presidente Mauricio Macri que habló de “turbulencia cambiaria superada”, el gobernador de Santa Fe admitió que no se siente “tranquilo”. Incluso consideró que no ve “un proyecto de país”. A pesar del panorama negativo expuesto, aseguró que “la provincia de Santa Fe está en condiciones de superar las dificultades”.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2) de Roberto Caferra, el gobernador se refirió a la situación económica nacional: “No me siento tranquilo `porque no veo un proyecto de país. Uno siempre está dispuesto a enfrentar problemas, a sufrir privaciones, ya lo hemos atravesado pero se aceptan cuando uno ve que luz al final del tunel”, sostuvo y agregó: “Pero no se está viendo mucho, no estamos viendo con claridad un futuro mejor”.

Sin embargo, aclaró que el escenario en la provincia de Santa Fe es diferente: “Santa Fe está en condiciones de superar las diferencias, vamos a mantener el nivel de obra pública para sostener el empleo”, remarcó.

Lifschitz confirmó en que Macri no lo convocó aún en el marco del llamado que hizo a otros gobernadores. En cambio, confió que tendrá una reunión con ministros nacionales por la deuda: “Estamos lejos de un acuerdo, habíamos avanzado pero este nuevo escenario nos pone en otro lugar, nos obliga a rever las cláusulas del convenio”, advirtió.

"No sabemos en qué proporción aún afectará el recorte de obra pública”, indicó sobre los recortes que el gobierno nacional anunció en el marco del préstamo pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Este año no habrá inversión por la vía del PPP. Vamos a tener un año de muy baja inversión nacional que vamos a compensar con inversión provincial", manifestó.

En tanto, sobre un “gran acuerdo” entre el gobierno de Macri con dirigentes de la oposición para afrontar la situación de crisis que impuso la corrida cambiaria y la devaluación, observó: “La idea de diálogo es positivo, hay que ver si realmente hay voluntad, si podemos introducir nuestras propuestas quienes pensamos distinto al gobierno”.