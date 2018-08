Lifschitz a Perotti: "No puede aspirar a gobernador si no toma decisiones"

El gobernador Miguel Lifschitz cruzó este jueves al senador nacional Omar Perotti por su abstención a la hora de votar la despenalización del aborto en el Congreso. "La responsabilidad de la política no es especular, si no definir, tomar posición sobre los temas", comentó. Por otra parte, afirmó que "más temprano que tarde" va a salir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

En diálogo con medios de comunicación, entre ellos Radio 2, el mandatario provincial dijo que lamenta la postura que tomó Perotti en la discusión del proyecto de ley. "Fue el único que no tomó posición. No se puede aspirar a ser gobernador si no se pueden tomar decisiones", disparó.

"Preocupa que la dirigencia frente a estos desafíos no asuma sus responsabilidades", subrayó.

Para Lifschitz, los discursos de los senadores fueron "pobres de argumentos". Agregó que el resultado de la votación "estaba cantado desde días anteriores". "Sirvió para demostrar que hay una sociedad civil activa y presente, que quiere una Argentina distinta. Ojalá sea advertido por la política", opinó.

No obstante, el gobernador consideró que la iniciativa de aborto legal tendrá "reconocimiento jurídico más temprano que tarde". "Es un logro la lucha que llevaron las organizaciones, dirigentes políticos, la juventud y mujeres", añadió.