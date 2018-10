Lifschitz analiza participar de un frente nacional, pero por ahora no con el PJ

Sin reelección posible tras el fracaso de la reforma constitucional santafesina, el gobernador Miguel Lifschitz aseguró que no piensa en candidaturas. Por ahora. Se mostró lejos y a la vez escéptico sobre el futuro del peronismo “alternativo” de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti. Con todo, no descartó que el Frente Progresista participe de un proyecto político con más colores. Incertidumbre por el presupuesto nacional y su impacto en los números santafesinos.

“Lo que vi en la foto (de Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti) es un intento de reagrupar al peronismo, pero no veo una propuesta”, dijo Lifschitz en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2.

También hubo una foto del propio gobernador con su par salteño que llegó hasta los medios nacionales como un signo de pregunta de cara a las elecciones del año que viene.

La foto de Lifschitz y Urtubey que llegó a los medios nacionales.

Lifschiz y Urutbey se habían reunido en Rosario tras un seminario por la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja). No obstante, casi inmediatamente después del encuentro el santafesino dejó claro por radio La Red que el Frente está “para construir espacios alternativos de centro izquierda progresista, donde puede caer muchas personas pero no ir dentro del peronismo”.

Con todo, para el gobernador es necesario un cambio de timón del gobierno nacional y “encontrar una luz que ayude a sobrellevar las dificultades del presente”.

“Ningún dirigente por sí solo está en condiciones de encontrar un camino para la Argentina, no descarto algún proyecto en el que podamos estar participando”, dejó abierta la puerta.

Consultado sobre su futuro político personal, Lifschitz sostuvo que no tiene “vocación de poder” como para reclamar un cargo u otro y que todavía falta tiempo para pensar en listas. “Siempre he sido un obrero de la política, he estado donde he sido más útil”, aseguró.

Por otro lado, aclaró que se intentará que el candidato del Frente surja de un “consenso” con el resto de los partidos que lo integran, y que de lo contrario se definirá en las internas abiertas.