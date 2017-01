Lifschitz, disconforme con Porta: "Necesito gente muy activa en Recursos Hídricos"

Finalmente, consultado sobre el desplazamiento de Roberto Porta al frente de la secretaría de Recursos Hídricos, Lifschitz dijo: “No estoy conforme con el trabajo realizado y por eso he decidido hacer un cambio en el área”.

Además, aclaró que Santa Fe no culpa a Córdoba por la crisis hídrica. “Lo que decimos es que por una cuestión geográfica las cuencas y pendientes indican que el agua de Córdoba viene a Santa Fe y las obras de desagüe de la provincia vecina aceleran la llegada del agua”, indicó.

El mandatario provincial sostuvo que hasta ahora no hubo –ni en la provincia, ni en la Nación– proyectos de largo plazo para prevenir inundaciones.

