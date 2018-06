“Lo del miércoles en el Senado fue un intento de cogobierno”

El ex ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, analizó lo ocurrido en el Senado el miércoles, con la aprobación del freno al tarifazo en servicios públicos, y dijo que fue “un intento de cogobierno".

"Lo del miércoles a la noche en el Senado era previsible, pero ha sido un intento de cogobierno", dijo el ex funcionario en una entrevista de la señal LN+.

"Intentar fijar tarifas es lo mismo que mañana se reúna el Congreso y que me digan qué precio le ponemos a la nafta y qué precio a la soja", agregó Buryaile y profundizó la crítica: "Algunos, no todos los que votaron (en referencia a la oposición), tienen una vocación altamente golpista desde el mismo momento que no fueron cuando el presidente Macri asumió".

El ex funcionario de Agroindustria también aseguró que no descarta ser candidato a gobernador de Formosa, la provincia a la que representa en la Cámara de Diputados.

Por su parte, la senadora nacional de Cambiemos Laura Rodríguez Machado consideró que la decisión del peronismo de sancionar la ley que retrotraía los precios de las tarifas de servicios públicos a noviembre del año pasado fue un intento de dañar la imagen política del presidente Mauricio Macri, y pronosticó que si el principal partido de la oposición encuentra otra "posibilidad, lo van a volver a hacer".

"Creo que el peronismo encontró un hueco por dónde tratar de esmerilar la imagen presidencial", aseguró la legisladora cordobesa a Télam.

Rodríguez Machado consideró que esa decisión "fue lo que los unió", al referirse a la alianza que el miércoles pasado unificó al peronismo encabezado por el rionegrino Miguel Angel Pichetto, con el que lidera la ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner.