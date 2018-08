López afirmó que los bolsos eran de "varias personas de la política"

José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, declaró este viernes en la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito, donde se lo juzga por haber llevado a un convento de General Rodríguez nueve millones de dólares en bolsos y varias armas. Afirmó que el dinero era de "varias personas de la política" y que aquel 14 de junio de 2016, cuando fue arrestado, fue acompañado por quienes le dieron la plata.

Según publicó el diario digital Infobae, el ex funcionario sostuvo: "Luego de mucho pensarlo, con mi nueva defensa, que esta vez no me fue impuesta, voy a declarar siempre que no ponga en riesgo la seguridad de mi familia y la mía propia".

"Cuando dije que es dinero de la política es porque así me lo indicaron. Ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. No sé quiénes son todos, no puedo saberlo. No puedo explicar el contenido de los bolsos por el riesgo que corremos mi familia y yo", comentó durante su declaración indagatoria.

Además, López relató que el día del hecho fue escoltado por "tres personas, una en moto, dos en auto". "Cuando digo que me escoltaron, no digo que eran simples acompañantes, son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control. Por ese motivo es que dejé el auto en marcha mientras realizaba el traslado del dinero", señaló.

"No me enriquecí ilícitamente en la función pública; ni yo, ni mi esposa ni ningún miembro de mi familia en los 12 años y medio que estuve en el Gobierno. Poseo casi las mismas propiedades que tenia en 2003", aseguró.

Esta es la segunda vez que López declara en la causa. Ya lo hizo cuando fue detenido, ante el juez federal Daniel Rafecas. "Era plata que venía de la política", dijo anteiormente y agregó detalles. Explicó en ese momento que no estaba bien ni física ni anímicamente y que cuando se recuperara volvería a declarar pero nunca lo hizo.

Además, el ex funcionario fue citado por el juez Claudio Bonadio a declarar la próxima semana en el marco de la causa de las coimas K. Estuvo al margen de la causa judicial iniciada por los cuadernos de Oscar Centeno hasta que el martes por la tarde, Germán Nivello, ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien aparecía nombrado en las anotaciones, admitió que le llevó a Baratta dinero que le había dejado López.