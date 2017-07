Los alimentos recomendados para combatir el frío sin subir de peso

Las proteínas las podemos encontrar en carnes vacunas, pollos, pescados, cerdo, huevos, lácteos y en menor cantidad en legumbres, semillas y frutos secos. También es clave incorporar más vitamina C, que encontramos en naranja, pomelo, limón, manzana, kiwi, morrón verde, brócoli, entre otros.

¿Qué comer para aumentar las defensas? “La estructura de nuestras células de defensa o anticuerpos están formadas principalmente por proteínas, por lo cual este grupo de alimentos no puede faltar en nuestro plan de alimentación”, respondió.

