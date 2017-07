Los conductores de la picada fatal no estaban drogados

Los exámenes de narcolemia efectuados a los conductores del Renault Laguna y el Chevrolet Vectra, que el sábado a la madrugada provocaron el choque mortal en 27 de febrero y Necochea, arrojaron resultado negativo. Así lo informó el director de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Adda, en contacto con el programa A Diario (Radio). Además, consideró que estos dos conductores, uno de los cuales permanece detenido, son “delincuentes al volante” y pidió que la Justicia “les caiga con todo el peso de la ley”.

En diálogo con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes, Adda confirmó que los jóvenes que corrían una picada el sábado a las 5.30 y que provocaron la muerte de Andrés Muñoz, no estaban drogados. “Los resultados de los exámenes ya están en poder fiscal, pero puedo adelantar que dieron resultado negativo”, confió.

Ahora la Justicia deberá determinar si esto es un agravante o no con vistas a la sentencia para los involucrados, ya que se comprobó que estaban en pleno ejercicio de sus facultades.

El funcionario municipal dijo que “a título personal, pienso que el que mata transgrediendo una norma, tiene que ser castigado con todo el peso de la ley”.

“En una avenida la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora y en una intersección de 30; si un conductor pasó por una esquina a 70 kilómetros por hora arriba de lo permitido, es un delincuente al volante”, sentenció. De las primeras pericias se deduce que el Laguna -que fue el que impactó de lleno al Fiat Duna en el que viajaba la víctima fatal- y el Vectra, circulaban a uno 100 kilómetros por hora.

Adda estimó que “estamos ante otro caso en que la Justicia puede ejemplificar a los ciudadanos diciendo que el que mata al volante, va preso”. Y añadió: “Esto no fue una picada, es gente que juega a ser rápido y furioso”.

El director de Tránsito aceptó que “faltan más controles, porque mientras nos siga pasando esto los controles siempre serán insuficientes”. Pero luego indicó que “no se pueden hacer controles en todas las esquinas”.

“En la calle estamos todos y si no nos educaron bien en casa, si no nos dijeron que todos debemos compartir el espacio público con respeto, esto no va a cambiar”, apuntó.

Gustavo Adda recordó que “el promedio en Argentina es 25 fallecidos por día por siniestros viales”. Y opinó que “estamos naturalizando estos hecho, que son muy violentos”.

“Tiene mucho más impacto un asalto o una tragedia, pero realmente es trágico que se nos mueran 25 argentinos por día en siniestros viales”, finalizó.