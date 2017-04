Los docentes de Rosario se suman al paro nacional y marchan

"Se reprime lo que no se puede someter. Es tremendo que se reprima a los docentes por querer instalar una carpa para difundir cuáles son los problemas, mientras que funcionarios del actual gobierno nacional y el propio Macri participaron de la carpa contra el gobierno anterior en el año 2013", sostuvo la dirigente.

“Este gobierno se expresa abierto al diálogo pero más que el diálogo, llega el garrote y la represión”, lamentó Teres, y advirtió: “Estos actos represivos nos sensibilizan mucho, uno sabe cuándo empiezan pero no sabe cuándo terminan”.

"La ministra (de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich no puede querer cercenar el derecho a manifestarse en una plaza pública", aseguró el dirigente luego, desde el móvil de Telenoche (El Tres), y convocó a la ciudadanía a una nueva movilización este martes, en medio del paro, a las 10 en la plaza 25 de Mayo para marchar hacia la plaza San Martín.

La titular de Ctera, Sonia Alesso, anunció ayer un paro nacional docente en repudio a la "represión policial" contra los maestros frente al Congreso. Tras una reunión de secretarios generales de las delegaciones gremiales de distintos lugares del país, Alesso, que es también titular del gremio santafesino Amsafé, encabezó una conferencia de prensa en la que anuncio el "paro general contra la represión" porque "no se toca a un maestro”.

