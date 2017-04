Balagué y la represión a maestros: “Nos retrotrae al conflicto”

“Esto nos retrotrae a un nuevo paro, a volver a pensar esto. Esperamos sentarnos lo antes posible para cerrar un acuerdo salarial”, añadió la ministra, y adelantó que la nueva propuesta mejora la anterior “a partir de algunas modificaciones del propio incentivo y de fondos nacionales”, aunque no se movería de un 25 por ciento de incremento en los sueldos.

“Reprimir a los docentes no es lo mejor que puede hacer un gobierno”, señaló como crítica al frente Cambiemos, que administra el estado tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Y sugirió que “lo adecuado es trabajar en conjunto con objetivos comunes”.

