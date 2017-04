Sentido acto en Rosario para repudiar la represión a docentes

Más temprano, los gremios docentes agrupados en la Ctera anunciaron un paro federal por 24 horas como repudio a lo sucedido, por lo que este martes no hay clases en todo el país. La medida abarca a todos los niveles educativos.

“Este gobierno se expresa abierto al diálogo pero más que el dialogo, llega el garrote y la represión”, lamentó Teres, y advirtió: “Estos actos represivos nos sensibilizan mucho, uno sabe cuándo empiezan pero no sabe cuándo terminan”.

"La ministra (de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich no puede querer cercenar el derecho a manifestarse en una plaza pública", aseguró el dirigente luego, desde el móvil de Telenoche (El Tres), y convocó a la ciudadanía a una nueva movilización este martes, en medio del paro, a las 10 en la plaza 25 de Mayo para marchar hacia la plaza San Martín.

