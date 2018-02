Los gendarmes son bienvenidos pero piden más jueces federales

La llegada de gendarmes a la ciudad son bienvenidos por el gobierno provincial aunque consideran que la necesidad más urgente pasa por el nombramiento de más jueces federales. El arribo de agentes federales fue confirmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aunque evitó dar cifras de los uniformados que desembarcan.

En diálogo con el periodista Roberto Caferra en Radiópolis (Radio 2), el ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, fue consultado sobre el arribo de integrantes de las fuerzas federales a Rosario. “Ya hay un trabajo conjunto con fuerzas nacionales pero la intensificación es bienvenidad”, señaló aunque advirtió: “No hay una solución mágica, no se resuelve con eviar más fuerzas sino con políticas adecuadas”.

Luego, cuestionó la importancia de la cantidad de efectivos – que aún no fue confirmada– que se sumará y recordó que en las otras oportunidades en las que se vinieron gendarmes no se constató la cifra oficial. “Dudamos de ese número, se han anunciado cantidades que no se han corroborado en la práctica pero, más allá del número hay que hacer un esfuerzo mayor”, manifestó sobre el combate al delito.

En ese sentido, apuntó a la Justicia Federal. Para Farías, la incorporación de nuevos magistrados es una medida necesaria para modificar el actual escenario criminal en la ciudad. “Tenemos una estructura que es la misma de 3 o 4 décadas atrás con una situación muy diferente”, apuntó en relación a los dos únicos jueces que se encargan de investigar delitos federales en Rosario.