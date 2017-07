Los que piensan que hacen poco ejercicio físico viven menos

“Muchos piensan que la única actividad saludable es correr o ir al gimnasio, cuando en verdad debemos percibir las actividades cotidianas como un ejercicio casi tan importante como las otras actividades”, sostuvo Zahrt y agregó: “En nuestra búsqueda de la salud y la longevidad es importante no solo adoptar hábitos saludables, sino también pensamientos saludables”.

¿A qué se debe? Los especialistas hablan de un “efecto placebo”, es decir un fármaco activo que resulta menos eficaz en el caso de no saber que lo estamos tomando. “Alguien que no crea que se está ejercitando lo suficiente puede lograr menos beneficios fisiológicos que aquel que piense que su nivel de actividad física es adecuado”, señalaron.

La especialista explicó que nuestra percepción sobre cuánto ejercicio estamos realizando y sobre si creemos que es o no adecuado está influida por muchos factores que van más allá de cuánto ejercicio estamos realmente practicando.

“Mucha gente sabe que no realizar suficiente ejercicio físico es malo para la salud. Pero lo que la mayoría de la población desconoce es que el pensar que uno no está realizando suficiente ejercicio también puede dañar su salud”, indicó Octavia Zahrt, co-directora de esta investigación publicada en la revista «Health Psychology» y reproducida por ABC .

Todo el mundo sabe que hacer ejercicio físico es muy positivo para la salud. Sin embargo parece que solo con eso no alcanza. Un estudio reveló que quienes piensan que hacen menos actividad física que otras personas de su edad, incrementan 71% el riesgo de sufrir una muerte temprana.

