Macri en Santa Fe: "Los impuestos están matando a los argentinos"

Mauricio Macri entregó elogios para la provincia. Habló de una "revolución de la logística en un gran polo exportador". Precisó que "este gobierno demuestra que las obras no son sinónimo de corrupción, sino de alegría, de futuro", y puntualizó alguna de las tareas que se realizan en Santa Fe, como en la ruta 34, la avenida Circunvalación en Rosario, los metrobuses, el acueducto San Lorenzo y las nuevas conexiones aéreas.

