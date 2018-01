Macri respaldó a Triaca: "Reconoció el error, pidió disculpa y lo valoro"

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, se reincorporó este lunes a sus tareas tras unas vacaciones casi obligadas luego de que se desatara el escándalo por su exempleada, y lo hizo con el respaldo del presidente Mauricio Macri.

"Claramente lo que se hizo en términos de intervención se hizo bien. Hubo elecciones, se eligieron nuevas autoridades y el «Caballo» Suárez fue. El trabajo de fondo del Ministerio de Trabajo ha sido impecable", afirmó Macri en diálogo con radio Mitre.

Y añadió: "Claramente, no alcanza con decir que hay una necesidad de designar una persona de confianza y nombramos a fulanita que yo conocía. Necesitamos estar mucho más precisos y mostrar probadamente la calificación de esa persona para haberla incorporado".

El escándalo que involucró al ministro detonó tras la difusión de un audio en el que insulta a su entonces empleada, Sandra Heredia: "Sandra no vengas, no vengas porque te voy a mandar a la c... de tu madre. Sos una p...", le decía en el mensaje el ministro a la mujer, quien luego fue despedida.

A partir de esa desvinculación, Heredia ventiló que su situación contractual era irregular y que parte de sus ingresos los percibía del Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (Somu), cuya intervención está a cargo del cuñado de Triaca, Sergio Borsalino.

Aunque se reintegró este lunes, Triaca no estuvo presente en el acto de Macri en el que anunció un "ajuste" al Estado por el cual se reducirán un 25 por ciento los "cargos políticos", se congelarán los salarios de los funcionarios, y se les impedirá a los familiares de los ministros formar parte del Gobierno.

Justamente, el titular de Trabajo tiene al menos cuatro allegados en la función pública.