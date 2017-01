Madre de adolescente baleado, imputada y con prisión preventiva

Por su parte el adolescente, de nombre Dylan, continúa internado en estado “crítico” en el Vilela, donde ya superó una cirugía. Se encuentra estable pero no se descarta que, en caso de salvar su vida, le queden secuelas cerebrales.

También fue imputada por el mismo delito y por el de tenencia de arma de fuego la nueva pareja de la mujer, con la que había concurrido a la vivienda de su ex marido a visitar al hijo adolescente, informaron desde Fiscalía.

