Madres encabezaron masiva ronda contra el 2x1 en la plaza 25 de Mayo

“No nos quedaremos de brazos cruzados, como hicimos siempre saldremos a las calles para denunciar el atropello de un sector que busca impunidad”, agregó Alberto Botto, de Luz y Fuerza. Oscar Barrionuevo de Obras Sanitarias, lanzó: "Este es otro nueva bofetada que viene directamente de Macri. Hay que movilizar, estar en las calles, los represores no pueden estar entre nosotros".

“Cuando leí en el diario enseguida me di cuenta que nosotros salíamos perdiendo” , contó Lila a Radio 2, aunque aseguró que “ellos ya de por si no cumplen las condenas”.

