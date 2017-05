Fein: “El fallo de la Corte es un gran retroceso para la democracia”

La intendenta, Mónica Fein, criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aplicar el cómputo de la pena a un condenado por delitos de lesa humanidad. Lo hizo al presidir un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, que se realizó en el Museo de la Memoria. "Es un gran retroceso para la democracia", sostuvo.

Fein rechazó la decisión del máximo tribunal de justicia nacional y manifestó es "un grave daño a la larga lucha que se viene dando" en materia de Derechos Humanos.

"Hay un nuevo tiempo en Argentina donde se intenta con distintas acciones borrar una historia de avances, de lucha y creo que tenemos que juntarnos más que nunca, más allá de las ideas partidarias o los vínculos políticos para defender algo que es constitutivo de la democracia y de los Derechos Humanos", agregó la mandataria local.

Fein encabezó un acto en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo durante la mañana de este jueves, el que compartió con Norma Vermeullen, Elsa "Chiche" Massa y Adela Lila Panelo de Forestello.

"Estamos aquí para homenajear 40 años de lucha y ejemplo para todas las generaciones, de convicciones, de nunca bajar los brazos en momentos muy difíciles y son y serán la guia de muchísima gente, siempre”, aseguró Fein al tiempo que añadió: "Nos sentimos orgullosos de la lucha que han tenido y son muchos y muchas quienes en distintos ámbitos continúan esa lucha”.

Por su parte, Norma Vermeullen señaló que no se debe "permitir" el fallo de la Corte. "Están en peligros ustedes, las próximas generaciones. Nosotros ya cumplimos y vamos a seguir mientras podamos, pero la fuerza la tienen que poner ustedes, para que el Nunca Más sea Nunca Más, como se dijo cuando se juzgó a las juntas, que muchos han olvidado y no tenemos que permitirlo, es un atropello, como otros con los despidos que dejan a mucha gente sin trabajo. Me da la sensación que hemos retrocedido 30 años, no digo 40 porque todavía no hay persecución a la vista”, comentó.