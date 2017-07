Manifestación frente a la sede de la Ansés de Rioja y Sarmiento

En contacto con el periodista Daniel Amoroso (El Tres), María del Carmen Méndez, una de las delegadas gremiales, explicó que la protesta que esta mañana interrumpió el tránsito en el microcentro, es para visibilizar la incertidumbre de los empleados de la Ansés que hace más de un mes no tienen dónde trabajar. La mayoría fue relocalizada hasta tanto se terminen las obras y muchos, señaló Méndez, trabajan en situaciones incómodas sin las herramientas básicas para desarrollar su labor.

