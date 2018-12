Maximiliano Pullaro habló de Luis Paz y pidió que sea llevado a una cárcel federal

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro reclamó al gobierno nacional para que los presos por causas federales sean trasladados a unidades penitenciarias que no dependan de Santa Fe. Por otra parte, subrayó que la investigación que derivó en la detención de varios miembros de una banda narco, entre ellos Luis Paz, fue iniciada por la Policía de Investigaciones (PDI).

En una conferencia de prensa llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe, el ministro contó que habló con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y le pidió que los internos por causas federales sean llevados a cárceles nacionales. Enfatizó que la provincia no recibe dinero por el costo que generan los 700 presos por delitos federales.

"Si no tuviésemos esos presos federales en las cárceles no habría ningún preso en comisarías. No es correcto que presos por delitos federales estén con presos por delitos provinciales", agregó.

La detención de Luis Paz

Pullaro también se refirió al arresto de Luis Paz por narcotráfico y lavado de activos. Aseguró que la investigación que derivó en los allanamientos y detenciones fue iniciada por la unidad de Investigaciones Antinarcóticos de la PDI.

"Se hizo un corte previo con la detención de dos gendarmes y un policía que tenían vinculación con algunas de estas personas. La justicia Federal siguió con el lavado de activos", comentó.

Además, el titular de la cartera de Seguridad provincial afirmó: "Llevo tres años de gestión, cayeron todas las bandas que tenían visibilidad pública".