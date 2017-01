“Me siento discriminado”, dijo el titular de La Reina

Por otro lado, la Justicia no trató, hasta el momento, la apelación hecha por la provincia a través del Fiscal de Estado, Pablo Saccone, y del municipio mediante la subsecretaria Legal y Técnica, Carmen Donadio. Los gobiernos reclaman la aplicación plena de la ley, al igual que el sindicato de los empleados de comercio.

Solans aseguró que las intervenciones de la Justicia en la ley provincial aprobada en la Legislatura y a la que Rosario adhirió mediante ordenanza del Concejo convierte al mercado “cada día más desigual”, porque algunos pueden abrir los domingos y otros no.

“O sea, si sos rico o sos pobre tenés distintas soluciones. Me siento discriminado”, señaló y añadió: “¿Por qué yo no soy igual a las cadenas que están abriendo, cuando una de ellas (Jumbo) pudo abrir por decisión de esta jueza?”.

El otro punto que cuestionó el dueño de La Reina fue el concepto de “igualdad artimética según Aristóteles” que citó Cicutto. El empresario aclaró que no es abogado pero entendió que eso significa que “entre iguales se puede dar la misma solución pero entre diferentes no”.

Por un lado, que la magistrada había habilitado la feria para tratar el tema pero ahora “dice que la feria no sería procedente”. Cuando, además, “es materialmente imposible hacerlo antes de la feria” por la fecha del dictamen de inconstitucionalidad que reabrió el tema.

¿Por qué a uno sí y a otro no? “Es una linda pregunta para la jueza”, respondió Solans este viernes en el programa La primera de la tarde (Radio 2) y mencionó “dos cosas que me sorprenden”.

El titular del supermercado La Reina, Carlos Solans, cuestionó el fallo de la jueza Civil y Comercial, Silvia Cicutto, quien no habilitó la apertura de las dos sucursales de esa marca en Rosario para los días domingos. “Me siento discriminado”, dijo y recordó que la misma magistrada sí permitió a otra cadena abrir sus comercios.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo