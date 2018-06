Moyano amenazó con un “paro general” de camioneros y desafió al gobierno

El líder de los camioneros y ex titular de la CGT, Hugo Moyano, aseguró que si el próximo martes no recibe una respuesta concreta de los empresarios del transporte de cargas a su demanda de 27 por ciento de suba salarial el jueves 14 realizarán un “paro general” en todo el país. Además, desafió al gobierno nacional: “Acá estoy, si me quieren meter en cana vengan”.

Moyano habló antes del mediodía en Ezeiza, en uno de los puntos donde hubo una demostración de fuerza del sector, y alertó: “Hasta qué punto llega la incapacidad y la falta de sentido de común de un gobierno que pretende que con una inflación de 30% los trabajadores recuperen el 15%”.

“Quien puede entender esa estupidez, esa idiotez. Algunos lo creerán pero nosotros los camioneros no lo creemos y no vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda”, añadió el dirigente gremial que negocia con las cámaras empresarias un incremento de sueldo del 27 por ciento.

“Hagan lo que quieran. Sigan tratando de presionarnos con algunos medios de comunicación, con algunos idiotas útiles que se prestan para atacarnos y criticarnos permanentemente. O que intentan atacarnos por muchos medios de la Justicia, con todos inventos”, siguió.

“Si creen que con eso nos van a asustar, van a atemorizar a quien habla, se equivoca señor presidente”, señaló Moyano y continuó: “Salimos a pelear en la dictadura, me metieron falopa a mi, y no nos pudieron derrumbar y me van a asustar con meterme en cana. Acá estoy, si me quieren meter en cana vengan”.

Los camioneros que lo escuchaban empezaron a cantar en ese momento: “Si lo tocan a Moyano les paramos el país”. Fue el primer acto de una protesta sorpresiva de trabajadores camioneros y de propietarios de camiones autoconvocados, que bloquearon desde temprano los accesos a Buenos Aires.