Muerte de la beba: según la fiscal hubo tiroteos durante 48 horas

La fiscal de Homicidios Marisol Fabbro se refirió a la muerte de Candela, la beba de dos años que murió de un balazo en Villa Gobernador Gálvez el pasado miércoles. Señaló que hubo "tiroteos entre dos bandas durante las 48 horas previas" al hecho.

Ante la prensa, la fiscal manifestó que según los testimonios de vecinos y testigos, dos bandas se enfrentaron a tiros desde el pasado lunes. "La casa (de la familia de Candela) quedó en medio de la zona del tiroteo", comentó.

La muerte de la pequeña tuvo lugar en la madrugada del miércoles. Tras ser baleada en La Ribera y Córdoba fue llevada por un familiar hasta el Hospital Anselmo Gamen, donde falleció. Su padre también sufrió una herida de bala.

La abuela de la víctima manifestó a El Tres que una de las bandas la amenazó para que no hable. "Me dijeron que me quemaban la casa", declaró.

Por el hecho hay tres personas que fueron detenidas e imputadas. Este jueves el juez Juan Carlos Vienna dictó prisión preventiva contra Juan Emilio A. (de 22 años), Manuel Alejandro T. (29) y Esteban Raúl R. (27), por los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego, tentativa de homicidio y abuso de arma de fuego.