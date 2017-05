Muerte en la comisaría: “La policía actuó como en la época del proceso”

La familia de María de los Ángeles París, la bibliotecaria que murió en una comisaría de Rosario en circunstancias poco claras, rompió el silencio este jueves en Radio 2. En la previa de una marcha para exigir el esclarecimiento del caso, Guillermo París, hermano de la mujer, negó que ella tuviera problemas de salud preexistentes y cargó con dureza contra el accionar del personal de la seccional 10ª.

“La policía actuó como si hubiéramos estado en la época del proceso”, disparó el denunciante en el programa La primera de la tarde, y aseguró que a otra hermana que llamó a la dependencia de zona norte, al enterarse de la detención, “nunca le pasaron el teléfono”.

También sostuvo que María de los Ángeles no presentaba ninguna complicación previa en su salud que pudiera explicar su fallecimiento. “Ella no tenía ningún problema de salud; esto es una barbaridad. No tenía ningún problema, más allá de los rumores que se trataron de instalar. Era una persona de 46 años, sana, que estaba llena de amigos y que era incapaz de levantarle un dedo a alguien”, describió.

Agregó que la mujer fue hasta la comisaría “a hacer una denuncia por presuntos motochorros que la quisieron asaltar y terminó siendo maltratada por el Estado, porque la Policía es el Estado”.

Sobre la información que arrojó una primera autopsia, Guillermo París señaló: “Sólo accedimos al resultado preliminar, que indica que murió de causa natural. Es lógico que un paro cardíaco es una causa natural de muerte, pero hay que ver por qué llegó a ese estado”, planteó.

Sobre los golpes “de vieja data” que se detectaron en el cuerpo, el hermano de la víctima se expresó desconcertado. “La verdad que eso no lo sé, no entiendo qué pudo haber pasado en ese sentido”, dijo.

“Lo nuestro –contó en relación a la familia– es una mezcla de dos cuestiones; por un lado estamos con mucha paz porque somos creyentes, pero por otro lado queremos que se esclarezca”.

Finalmente, París destacó el desempeño del fiscal de la causa, Luis Schappa Pietra. “Se puso en contacto de inmediato con nosotros, cada vez que lo he llamado me ha atendido, desde ese punto de vista fuimos muy bien atendidos”, aseguró, y adelantó por otra parte que el sábado mantendrán una reunión con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

Las declaraciones públicas del familiar se dieron a pocas horas de celebrarse la “Marcha de las antorchas”, como se denominó a la movilización de este jueves convocada por el gremio Amsafé, para exigir que se investigue a fondo la causa de la muerte de María de los Ángeles París, que era bibliotecaria en dos escuelas de Rosario.

La concentración estaba prevista desde las 18 frente a los Tribunales provinciales (Pellegrini y Balcarce), para marcha luego hacia la plaza San Martín (Santa Fe y Dorrego), frente a la sede local de la Gobernación de Santa Fe.