Murió Ernesto Vecchio, el primer entrenador de Messi en Newell's

— Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 26 de enero de 2017

"Antes de que llegara a Newell’s, en todo Rosario ya se hablaba del talento de un chico que jugaba en Abanderado Grandoli", recordaba Vecchio al hablar de la Pulga, de quien también dijo no poder creer lo que hacía cuando tomaba el balón.

Murió Ernesto Vecchio, el primer entrenador que Lionel Messi tuvo en el fútbol infantil de Newell's Old Boys. Tenía 65 años y fue encontrado sin vida este jueves en su casa de Rosario.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo