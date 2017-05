Murió joven baleado: la acusada de dispararle sigue prófuga

Un joven falleció esta madrugada tras recibir disparos de arma de fuego en abril pasado. La víctima estaba internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Su padre, Carlos Oro, había denunciado en Radio 2 que la Policía no buscaba a la joven acusada de abrir fuego en su contra. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que se ordenaron allanamientos para dar con la chica y que se instrumentaron medidas para determinar si el procedimiento policial en la comisaría 19ª que intervino en el hecho fue correcto y ordenado.

Fuentes policiales informaron que este martes, media hora pasada la medianoche, murió Ignacio O. de 20 años. El joven había sido llevado al Heca el pasado 16 de abril por un amigo, quien confió que lo encontró herido en la calle. El chico fue atendido y se le diagnosticó heridas de arma de fuego múltiples en la región lumbar. Por su situación, quedó internado y este martes, finalmente, murió. Su papá, Carlos Oro, confirmó la triste noticia en Radiópolis (Radio 2) y volvió a denunciar que la joven acusada de haber disparado contra Ignacio sigue prófuga.

Se trata de una chica de 18 años llamada Milagros. Según trascendió, fue ella quien le disparó en la calle y luego se dio a la fuga.

El 21 de abril pasado, en diálogo con el programa de Roberto Caferra, el papá de Ignacio confió, en esa oportunidad, en que vio en varias oportunidades a la chica que, supuestamente era buscada por la Policía por el intento de homicidio. “Trabajo como empleado de seguridad en Seguí y Circunvalación y la veo pasar, todos la ven por acá y por allá en la moto”, señaló.

Según relató Carlos, luego de que su hijo fuera baleado, realizaron una denuncia policial. Sin embargo, la joven sindicada seguía en libertad, se exhibía sin límites e incluso, amenazaba a la familia: “A mi señora le manda audios, le dice que si se pone loquita nos agarra a tiros. Sube fotos al Facebook y a nosotros nos mató en vida”, lamentó entonces.

Oro contó que su hijo Nacho empezó a salir con esta chica y que enseguida pudo advertir que era violenta: “Llevó a la piba a casa, mucho berretín tenía. Le dije que no la trajera más, que se fijara que no le convenía”, sostuvo. Sus sospechas, según destacó, se hicieron realidad ya que la chica empezó a mostrarse agresiva: “En varias oportunidades quiso apuñalar a mi hijo, lo ha corrido con cuchillos pero él decía que no pasaba nada. Tenían uno de esos amores enfermizos”, advirtió.

El domingo de Pascua los temores de Carlos se concretaron. “Habíamos pasado un domingo hermoso. Ella lo siguió a Nacho hasta la casa de un amigo, 4 balazos le pegó. Se metió en una casa y volvió a cargar la pistola, lo quería matar. Le mandó un mensaje a mi señora que decía 'Ahí te lo dejé'”, precisó sobre la jornada en que Nacho fue herido y debió ser internado en el Heca.

“Está mal mi hijo. Lo van a volver a intervenir. Le rompió todo, pulmón, hígado, estómago, páncreas, intestinos. Nunca pensé que me iba a pasar esto, nos arruinó la vida a toda mi familia”, terminó.

Tras la muerte del chico, desde el MPA confiaron que el fiscal Pablo Pinto llevó adelante algunos allanamientos infructuosos la semana pasada en búsqueda de Milagros. También aseguraron que se ordenó una serie de medidas para determinar si el proceder de los efectivos de la comisaría 19ª fue correcto y ajustado a las normas que regulan este tipo de acciones.