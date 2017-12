“No era necesario incluir la deuda en el acuerdo con Macri”

Ayer, la Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley la reforma tributaria impulsada por el gobierno nacional, también el presupuesto 2018 y la prórroga del impuesto al cheque. El legislador santafesino Omar Perotti lo permitió con su voto a favor tras lo cual se refirió a la deuda que el gobierno nacional tiene con la provincia por coparticipación cuyo pago quedó atado al acuerdo firmado entre el gobernador Miguel Lifschitz y el gobierno nacional. Habló de la reelección y no descartó hacer carrera para gobernar la provincia en 2019.

En diálogo con Radiópolis, en Radio 2 Perotti se refirió a la ley de presupuesto para el año que viene: “Cuando se discute un presupuesto nadie queda del todo conforme, todos quisieran más para su provincia”, indicó y resaltó los “cambios fuertes e importantes” que se introdujeron. “No sólo hubo opiniones de gobernadores sino de ambas cámaras en el presupuesto final que hoy tenemos”, sostuvo.

En cuanto a la deuda por coparticipación que el Estado nacional debe pagarle a Santa Fe se manifestó crítico con el gobierno provincial: “Hay un proyecto que se quiere tomar endeudamiento a cuenta de lo que la Nación les da a los municipios, estamos en una base poco sólida y seria si no sabemos cómo se cumplirá la sentencia”, observó y advirtió: “Es un fallo de la Corte que se tiene que cumplir o cumplir”.

Consultado por los periodistas Evelin Machain y Pablo Montenegro sobre si consideraba un error haber incluido el pago en el pacto fiscal, respondió: “El gobernador tendrá sus convicciones pero no era necesario incluirlo porque es un fallo –insistió– que hay que cumplir y si hay alguna situación que no se aclaró se debería volver a la Corte para aclararlo”.

Aunque prefirió no usar el término “extorsión” en el comportamiento de parte de la administración central en relación a los gobernadores, manifestó: “Sí hay situaciones desparejas en una negociación cuando hay gobiernos que tienen una situación y otros otra, cuando hay provincias con pesos distintos. Algunas provincias asumieron las instancias de la negociación con más respaldo que otras”.

Sobre si el acuerdo es “un traje a medida de (Eugenia) Vidal”, consideró: “Lo raro acá es que se lleve más Buenos Aires sin fallo que Santa Fe con un fallo de la Corte”.

Perotti se expresó sobre la posibilidad de reformar la Constitución provincial que habilitaría una reelección. “Lifschitz dejó escapar la oportunidad de poner un casillero más preguntando si se quería o no la reforma en octubre, para que esto no sea un acuerdo de dirigentes sobre un tema del que nadie habla”, dijo y sumó como iniciativa: “La sociedad debe definirlo y todos respetaremos lo que dice la sociedad, no es un elemento prioritario pero tampoco hay que escaparle”.

Finalmente no descartó su intención de competir por la provincia: “No es ninguna sorpresa que uno quiera gobernar la provincia pero no es una aspiración individual”, advirtió.