García, además aclaró: "No estamos considerando implementar una visa, queremos a aquellos extranjeros que vienen a producir, no los que llegan a delinquir. Las personas de bajo riesgo, aquellas que no tienen antecedentes, el ingreso al país va a será mucho más ágil", concluyó.

“Estamos elaborando un sistema migratorio que tiene que ver con resguardar la seguridad nacional. Vamos a trabajar con la base de datos de migraciones I.24.7 que nos permite conectarnos on line con Interpol y así saber si la persona que quiere entrar la país tiene antecedentes o algún tipo de restricción”, detalló García.

“No estamos considerando implementar una visa, queremos a aquellos extranjeros que vienen a producir, no los que llegan a delinquir. Las personas de bajo riesgo, aquellas que no tienen antecedentes, el ingreso al país va a será mucho más ágil”, señaló al programa Radiópolis de Radio 2.

A través de un de sistema de información conectado directamente a la base on line de Interpol se podrá verificar al instante los datos de las personas que tramiten el ingreso al país, así lo confirmó el director nacional de Migraciones, Horacio José García, quien señaló: “No queremos delincuentes extranjeros que ingresen al país”.

