"No sé quién miércoles aconsejó a De la Rúa declarar el Estado de sitio"

El ex presidente Eduardo Duhalde manifestó a 15 años de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y dijo que no sabe "quién miércoles lo aconsejó para declarar el estado de sitio". Además, analizó a la gestión de Mauricio Macri: "Hay que entender que no pensaban ser gobierno".

Entrevistado por el periodista Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Duhalde relató cómo pasó las últimas horas del gobierno radical y comentó que no quería "suicidarse" asumiendo en reemplazo del mandatario radical. Además, manifestó que "no había motivos" para que se declara el estado de sitio. "No estaba en su sano juicio (De la Rúa)", consideró.

"Me llamó (Raúl) Alfonsín y me dijo: «¿Usted piensa seguir sacándole el culo a la jeringa?». Después me volvió a llamar, yo ya había pensado la decisión y sólo le pedí dos condiciones, que me sugirieran ministros y que seamos un cogobierno, que me den mayoría en ambas cámaras del Congreso", declaró.

"Hay que dejar de hablar del pasado. De eso que se encarguen los historiadores. No es tarea de un político mirar para atrás. Es el tiempo el que decide las cosas", agregó.

Con respecto a la marcha del gobierno de Mauricio Macri, el ex presidente señaló: "Hay que entender que no pensaban ser gobierno. Por errores garrafales de Cristina Fernández de Kirchner le dio el triunfo a Macri que, de pronto, se encontró con Capital Federal, provincia de Buenos Aires y la Nación. No tenían gente para todos lados".

Al analizar las medidas económicas de Cambiemos, Duhalde expresó que "hicieron algunas cosas mal y algunas bien". "No hay alternativa posible a este gobierno. La oposición está desperdigada. El justicialismo está como hormiguero pateado y tiene que pensar en el 2019. Va a llevar tiempo corregir el partido, tal como le pesó al radicalismo después de la muerte de Alfonsín", sostuvo.

Sobre la ética que debe mantener un jefe de Estado, advirtió que a él nunca lo convocó "ni un Tribunal de Faltas". "La ética de la que se habla no es sólo ejemplaridad del de arriba. También se trata de ejercer control", concluyó.