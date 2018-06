“No tengo miedo”, dijo el papá del juez Vienna, tras la balacera

No tiene miedo. Tampoco lo tuvo anoche, cuando escuchó los tiros contra su casa y salió a la calle. “¿Cómo no voy a salir?”, preguntó como si fuese una actitud lógica de cualquier persona atacada a tiros. Juan Carlos Vienna padre fue blanco de una balacera este miércoles y afortunadamente ni él ni ningún vecino resultó herido. El hecho ocurrió un día después que fuera blanco de una acción similar una casa que está enfrente de donde habita la ex mujer del magistrado.

Tito, así lo llaman, se adjudica ser el “más viejo” del lugar. Su vivienda en Laprida al 3600 fue atacada a balazos anoche, pasadas las 21. Según trascendió, unos 5 disparos impactaron en el frente desde un auto blanco, según indicaron testigos. “Estaba viendo televisión y escuché y salí, ¿cómo no voy a salir?”, cuestionó en diálogo con Radiópolis, el programa de Roberto Caferra en Radio 2.

“Una moto no era seguro”, confió sobre el vehículo desde el cual provinieron los tiros.

“No tengo miedo, no quiero custodia”, remarcó Juan Carlos, papá del juez con el mismo nombre y el fiscal de nombre Marcelo. “Ellos están bien, están acostumbrados, los balearon dos o tres veces”, observó y señaló que ninguno de ellos le cuentan lo que hacen pero que él lee los diarios y cree que van por buen camino.

El ataque

Otro ataque a tiros se registró anoche en inmediaciones de Laprida al 3600. Unos 7 disparos impactaron contra dos viviendas: cinco en la casa perteneciente al papá del juez Juan Carlos Vienna y dos restantes en el inmueble vecino. El hecho se produjo al otro día que fuera baleada una casa de la que vive enfrente la ex esposa del mandatario.

Fuentes oficiales indicaron que este miércoles a las 21.30 un auto pasó por Laprida y pasaje Casablanca desde donde abrieron fuego unas 7 veces. Cinco de ellos dieron de lleno a la vivienda del papá de Vienna, juez que investigó a Los Monos. El hombre, también de nombre Juan Carlos, tiene 83 años y es viudo; afortunadamente no resultó herido.

Efectivos policiales llegaron al lugar y entrevistaron a Juan R. de 29 años quien manifestó que momentos antes se encontraba frente al domicilio emplazado en calle Laprida 3600 cuando vio que desde la esquina del lado norte detuvo la marcha un automóvil de color blanco y del interior efectuaron detonaciones hacia la vivienda. De acuerdo a lo que manifestó, debió esconderse detrás de su moto porque también abrieron fuego en su contra que impactaron contra la pared del inmueble. Las balas usadas son calibre 9 milímetros.



El hecho ocurrió un día después que la vivienda donde vive la ex esposa del juez Juan Carlos Vienna fuera baleada en Buenos Aires y pasaje Iwanowski. Por la magnitud del atentado, se hicieron presentes anoche en la casa de calle Laprida el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, acompañado por el Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini.